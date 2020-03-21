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Украина

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

9:04 24 июля 2020
Коронавирус в Украине

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

По данным на 09:00 24 июля, в Украине подтверждены 62 823 случая COVID-19, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случаев заражения.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 24 июля, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших
Винницкая область 2462 46 1899
Волынская область 3446 80 2441
Днепропетровская область 1302 27 1070
Донецкая область 830 11 502
Житомирская область 1670 35 1329
Закарпатская область 4706 168 1820
Запорожская область 712 21 567
Ивано-Франковская область 3852 130 1408
Киевская область 3421 59 2511
Кировоградская область 689 33 624
Луганская область 118 1 84
Львовская область 8588 221 1919
Николаевская область 536 12 425
Одесская область 2749 40 1227
Полтавская область 378 14 316
Ровенская область 5399 91 4206
Сумская область 397 7 327
Тернопольская область 2604 36 1681
Харьковская область 3277 121 1846
Херсонская область 218 3 198
Хмельницкая область 1021 23 873
Черкасская область 888 36 645
Черниговская область 679 17 434
Черновицкая область 5485 210 3897
г. Киев 7396 129 2667
ВСЕГО
АР Крым 1216 37 868

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь.

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Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

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