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- 09:04 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.
По данным на 09:00 24 июля, в Украине подтверждены 62 823 случая COVID-19, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случаев заражения.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 24 июля, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
|Область
|Заболевших
|Умерших
|Выздоровевших
|Винницкая область
|2462
|46
|1899
|Волынская область
|3446
|80
|2441
|Днепропетровская область
|1302
|27
|1070
|Донецкая область
|830
|11
|502
|Житомирская область
|1670
|35
|1329
|Закарпатская область
|4706
|168
|1820
|Запорожская область
|712
|21
|567
|Ивано-Франковская область
|3852
|130
|1408
|Киевская область
|3421
|59
|2511
|Кировоградская область
|689
|33
|624
|Луганская область
|118
|1
|84
|Львовская область
|8588
|221
|1919
|Николаевская область
|536
|12
|425
|Одесская область
|2749
|40
|1227
|Полтавская область
|378
|14
|316
|Ровенская область
|5399
|91
|4206
|Сумская область
|397
|7
|327
|Тернопольская область
|2604
|36
|1681
|Харьковская область
|3277
|121
|1846
|Херсонская область
|218
|3
|198
|Хмельницкая область
|1021
|23
|873
|Черкасская область
|888
|36
|645
|Черниговская область
|679
|17
|434
|Черновицкая область
|5485
|210
|3897
|г. Киев
|7396
|129
|2667
|ВСЕГО
|АР Крым
|1216
|37
|868
*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).
Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь.419422
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