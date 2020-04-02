Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция (видео)

Эпидемиологическая ситуация в столице не становится лучше. С каждым днем в Киеве и в стране в целом подтверждается множество новых случаев заражения коронавирусом.

Ежедневно мэр Киева Виталий Кличко в 12:00 выступает с обращением к гражданам, рассказывая о текущей ситуации с COVID-19 в столице, а также отвечает на вопросы, которые ему присылают журналисты. По состоянию на 09:00 4 сентября, в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 14477 человек, 230 из которых умерли.

Как известно, Киев начинает постепенно выходить из карантина. Утром 25 мая возобновилась работа метрополитена.

Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.

7425

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter