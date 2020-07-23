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"Укрзалізниця" возобновила услугу питания в скоростных поездах
После снятия ряда карантинных ограничений пассажиры скоростных поездов снова смогут приобретать продукты питания и готовые блюда.
Как сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця», при поездках скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры смогут приобрести не только питьевую воду и холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, а также блюда, которые будут предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева. Услуги пассажирам будет предоставлять также вагон-буфет.
В поездах дальнего следования будут продавать холодные напитки и кондитерские изделия.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» затягивает реализацию экспериментального проекта по запуску частной тяги на железной дороге. Пока не принято ни одного решения о допуске частных локомотивов.142
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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