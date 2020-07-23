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Договорились, но не подписали: Зеленский прокомментировал соглашение о «всеобщем» прекращении огня на Донбассе
В четверг, 23 июля, во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Документ о полном всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля должна подписать «нормандская четверка». Об этом сообщает УНН.
«Этот документ — сейчас ожидаем подписания всех сторон „нормандской группы“. Верю в то, что все стороны подпишут, Украина, Франция, Германия и РФ, и с 27 числа верю в то, что может наступить тот момент, когда будет постоянное прекращение огня», — заявил Зеленский.
При этом на переговорах в Трехсторонней контактной группе, которые прошли в среду, 22 июля, обсуждали вопросы безопасности журналистам во время визита на Донбасс, передает корреспондент УНН.
«До этого существовал нарратив о том, что „сначала политические договоренности, потом все остальное“. Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету: вопросы безопасности — в первую очередь. Это пункт первый комплекса мероприятий Минских соглашений — сначала безопасность, режим тишины, прекращение огня, а потом все остальное. В этом главная новость», — отметил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Ранее сообщалось, что на Донбассе запланировали открыть два новых КПВВ.
Фото: Офис президента446
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