«Позыв благородный, но исполнение плохое»: стало известно, зачем в ВСУ собирают базу «майдановцев»

Базу участников Революции Достоинства собирают для подготовки награждения военных-майдановцев к памятным датам. Однако первоначальный сбор базы у многих вызвал беспокойство.

«Друзья, увидев документ о том, что собирают базу майдановцев по военкоматам, я на самом деле сильно напрягся, потому что у нас в стране есть признаки репрессий. Я сразу набрал Командование ВСУ. И получил исчерпывающий ответ», — написал в своем Facebook известный волонтер Мирослав Гай.

По его словам, такой запрос возник в связи с недавними похоронами бойца Самообороны Майдана, офицера ВСУ Героя Украины Тараса Матвеева.

«Так вот, командование узнало об этом мероприятии из поста в фейсбуке, что на самом деле является неправильным и показало определенные недостатки коммуникации между общественным сектором и командованием ВСУ. В армии принято недостатки устранять, поэтому связь была налажена. Но решили перестраховаться и собрать списки участников Революции Достоинства. Позыв был благородный, но исполнение плохое», — утверждает Гай.

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