Боевики обещают возобновить работу одного из КПВВ: что об этом известно

В пятницу, 24 июля, на Донбассе боевики обещают снова возобновить работу КПВВ «Новотроицкое» (контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» со стороны террористов).

Об этом сообщили в «правительстве» одиозной «республики», пишет РБК-Украина.

Но при этом боевики заявили о ряде условий для пересечения линии разграничения.

В частности, отмечается, что граждан будут пропускать с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 24 июля.

Для въезда в оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого «Межведомственного оперативного штаба» боевиков;

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или подконтрольной ей части Донецкой области. Это означает, что людям с пропиской в оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;

Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов «ДНР».

Напомним, что 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк — Мариуполь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минске подгруппа по гуманитарным вопросам подтвердила готовность одновременно открыть два КПВВ на Донбассе. Речь идет о контрольных пунктах въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области.

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