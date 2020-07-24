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Крушение самолета МАУ в Иране: во Франции расшифровали самописцы
Во Франции закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает «Громадське радио».
«Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения ящиков. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов», — сказал Енин.
Он также отметил, что невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование. Информацию о том, что анализ данных бортовых самописцев завершен, также подтвердили в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Хасан Рухані признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследования. Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля во время считывания данных с «черных ящиков» с самолета МАУ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Иране опубликовали новое, расширенное заключение по поводу причин трагедии в небе, когда был сбит украинский пассажирский самолет МАУ с 176 людьми на борту. Спустя полгода после падения лайнера в Иране настаивают, что к авиакатастрофе привели ошибки и человеческий фактор.32
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