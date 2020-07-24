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От Украины ждут реформ: в ЕС назвали условия предоставления второго транша макрофинансовой помощи
Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро Украине необходимо выполнить ряд специальных требований.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.
По его словам, получение помощи в ЕС связали с выполнением следующих условий:
- управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
- реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
- внедрение IT-решений;
- реформа и совершенствование системы мониторинга НДС.
Также от Украины ждут продолжения реформы государственной службы и улучшения бизнес-климата.
Кроме того, немалая доля требований связана с судебной системой: продолжение расширения полномочий частных исполнителей; вопрос послесудебного урегулирования споров.
Не менее важная часть требований касается поэтапной ликвидации существующей Государственной фискальной службы, проведения секторальных реформ и изменения государственных предприятий.
Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.
Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.
«По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы — это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием», — добавил Шмыгаль.
При этом в ЕС допускают, что Украина сможет выполнить все условия для получения второго транша помощи до конца этого года.
Соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро от ЕС было подписано сегодня во время визита Шмыгаля в Брюссель.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейский союз продолжит осуществил накануне прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для поддержки реформы государственного управления.27
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