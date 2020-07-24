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Украина

От Украины ждут реформ: в ЕС назвали условия предоставления второго транша макрофинансовой помощи

1:25 24 июля 2020
Шмыгаль Денис

Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро Украине необходимо выполнить ряд специальных требований.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

По его словам, получение помощи в ЕС связали с выполнением следующих условий:

  • управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
  • реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
  • внедрение IT-решений;
  • реформа и совершенствование системы мониторинга НДС.

Также от Украины ждут продолжения реформы государственной службы и улучшения бизнес-климата.

Кроме того, немалая доля требований связана с судебной системой: продолжение расширения полномочий частных исполнителей; вопрос послесудебного урегулирования споров.

Не менее важная часть требований касается поэтапной ликвидации существующей Государственной фискальной службы, проведения секторальных реформ и изменения государственных предприятий.

Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

«По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы — это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием», — добавил Шмыгаль.

При этом в ЕС допускают, что Украина сможет выполнить все условия для получения второго транша помощи до конца этого года.

Соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро от ЕС было подписано сегодня во время визита Шмыгаля в Брюссель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Европейский союз продолжит осуществил накануне прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для поддержки реформы государственного управления.

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