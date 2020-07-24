США никогда не признают аннексию Крыма: Помпео сделал важное заявление

Государственный секретарь США Майк Помпео, пригрозивший компаниям санкциями за участие в строительстве «Северного потока-2», сделал важное заявление о том, что его страна никогда не признает захват Россией части территории Украины и Грузии.

Об этом он сказал в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине.

«Так же, как Соединенные Штаты не признали принудительное присоединение стран Балтии Советским Союзом, они никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии», — заявил Помпео.

В течение десятилетий советской оккупации и попыток принудительной ассимиляции Соединенные Штаты так и не прекратили признавать независимость трех стран Балтии, заметил Помпео. «В те темные времена народы Эстонии, Латвии, Литвы не теряли надежду, что однажды дверь советской „тюрьмы народов“ откроется; не теряли эту надежду и Соединенные Штаты», — добавил дипломат.

В посольстве напомнили, что Декларация Веллеса — заявление, которое провозгласил 23 июля 1940 тогдашний заместитель государственного секретаря США, а на момент провозглашения исполняющий обязанности госсекретаря Самнер Веллз (советская традиция поименовали его «Веллес» или «Уэллесом»). В ней США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершенное в июне 1940-го, и задекларировали отказ признавать эту агрессию. Такая политика США не менялась полвека протяжении всего существования СССР, вплоть до восстановления независимости трех государств Балтии.

25 июля 2018 Государственный департамент США обнародовал официальную Крымскую декларацию, которую сама власть США приравнивает к Декларации Веллеса 1940 года.

В тексте Крымской декларации отмечается, что Россия своим вторжением в Украине и попыткой аннексии Крыма 2014 стремилась подорвать основной международный принцип, который разделяют демократические страны. «Ни одна страна не может меняли границы другой страны силой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Хартии ООН, обязавшись воздерживаться от угроз применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип — который закреплен в Хельсинских соглашениях — является одной из основ, на которых базируется наша общая безопасность», — говорится в Крымской декларации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что РФ должна вывести свои войска с территории оккупированного Донбасса и восстановить стабильность в регионе, поскольку от этого зависит будущее не только Украины, но и российского народа.

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