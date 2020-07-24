Украинский журналист обратился в Интерпол из-за преследований Россией крымских татар

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, объявленный Россией в международный розыск, обратился в Интерпол из-за преследований Российской Федерацией крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook написали адвокат Владимир Угловой и сам Муждабаев.

«Направили в Интерпол превентивное заявление с целью открыть файл на Айдера Муждабаева согласно нашему заявлению», — сообщил адвокат.

По его словам, они с Муждабаевым планируют изучать все, что будет посылать Россия в отношении журналиста, а также аргументированно объяснять и оспаривать всю ложную информацию.

«Мы намерены доводить международным организациям тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, которая будет направляться со стороны России в Интерпол относительно крымских татар, должна подлежать тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае Айдер Муждабаев заявил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье о «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сам журналист связывает открытие уголовного производства с сообщением в Facebook о необходимости «спасать Сенцова».

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что политическое преследование заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев злоупотреблением Россией антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо объявления Айдера Муждабаева в международный розыск, его в России решили еще и заочно арестовать, приписав «призывы к терроризму» и «публичное оправдание терроризма через интернет».

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