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Украина

Жара и грозы: в ближайшие дни погода в регионах Украины будет разительно отличаться

7:33 24 июля 2020
Небо

В Украину пришла теплая погода, но в некоторых областях прогнозируются дожди и грозы. Об этом «ФАКТАМ» сообщили известные синоптики.

В пятницу, 24 июля, грозы и ливни пройдут в западных областях страны, скорость ветра будет составлять около 5 метров в секунду. Днем температура воздуха в этих регионах будет в пределах от 22−24 тепла, а на юге Украины воздух прогреется до +32 градусов.

В субботу, 25 июля, грозы прогнозируются в западных и северных областях, а скорость ветра здесь будет составлять около 8 метров в секунду. Днем на севере Украины температура: 23−25 градусов, а на юге будет намного жарче — до 32 градусов тепла.

В воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют дожди на западе и севере страны. Температура воздуха в этих областях — 22 градуса, а на юге — до 33 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что к выходным температура воздуха в Украине поднимется.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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