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Не только Украина и Беларусь: Полозов рассказал, какие страны хочет захватить Путин
Депутаты российской Госдумы пришли к выводу, что запрет на отчуждение территорий не означает, что РФ не может расширять свои границы. При этом в Госдуме требуют экстрадировать в Россию политиков, которые считают Крым украинским.
Ситуацию с отчуждением территорий прокомментировал УНИАН известный российский адвокат Николай Полозов.
«Это суверенное государственное мышление, которое лежит в основе предложенной Путиным внешней политической конструкции, при которой происходит реставрация империи в границах Советского союза», — считает Полозов.
По его словам, для приобретения величия необходимы маленькие победоносные войны, при которых у соседей отбираются территории.
«На подкорке нынешнего российского режима записано величие и имперскость, которых им отчаянно не хватает. Поэтому законодательно получаются такие шизофренические конструкции, по которым отторгать нельзя, а захапывать, приобретать можно. В зоне риска находится Украина», — говорит адвокат.
Он считает, что опасность угрожает также Беларуси.
«Кремль смотрит внимательно за выборами в этой стране, потому что вся инфраструктура готова для принятия в состав РФ. Там все говорят на русском языке, законодательные акты приведены в соответствие, благодаря так называемому Союзному государству», — утверждает Полозов.
Третье направление — это Казахстан, на севере которого преобладает русскоговорящее население.
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