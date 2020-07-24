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За сутки от коронавируса в Украине умерли 20 человек
По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине количество заболевших COVID-19 увеличилось еще на 972 человека, заболевание стало смертельным для 20 украинцев — всего с начала пандемии в стране зафиксировано 628 233 случаев коронавирусной инфекции.
Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки выздоровели 886 пациентов.
На первое место по количеству новых заболеваний вновь вышла Львовская область, где зафиксированы 128 случаев COVID-19. Киев со 118 случаями переместился на второе место. На третьем — Ровенская область с 96 случаями, за которой следует Ивано-Франковская, где подтвердили 87 заболеваний COVID-19.
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