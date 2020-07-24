Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным

Предстоящее перемирие, о котором заявил президент Зеленский, может стать непродолжительным, как и ранее заключенные «пасхальные», «хлебные», «школьные» перемирия.

Уже в недалекой перспективе боевые действия могут возобновиться — такое мнение высказал «Апострофу» журналист, эксперт по военным вопросам Денис Попович.

«Уже в самом сообщении ОП видны противоречия, которые сторонам так и не удалось разрешить», — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что условия, на которых украинская сторона согласна провести выборы на оккупированных территориях, не совпадают с последовательностью, прописанной в Минских соглашениях.

«Местные выборы, согласно „Минску-2“, вместе с конституционной реформой, предоставляющей оккупированным территориям особый статус, являются важнейшим элементом всеобъемлющего политического урегулирования. Восстановление контроля над государственной границей должно начаться на следующий день после проведения местных выборов и завершиться после реализации политической части „Минска-2“. То есть как раз после принятия изменений в Основной Закон, по поводу децентрализации и предоставления оккупированным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса», — говорит Попович.

А Украина в качестве условий проведения местных выборов называет вывод иностранных подразделений, разоружение незаконных вооруженных формирований, а также установление контроля украинской стороны над государственной границей.

Ранее сообщалось, что боевики пообещали возобновление работы одного из пунктов пропуска.

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