В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать ПЦР-тесты при полетах по Украине

Министерство здравоохранения не будет устанавливать требование по прохождению ПЦР-тестов для авиаперелетов по Украине. При этом в стране возобновляется продажа продуктов питания и готовых блюд в скоростных поездах.

Как сообщает Минздрав на своей странице в Facebook, министр Максим Степанов заявил, что нет ни одной причины для обязательного прохождения такой процедуры.

«Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование», — сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит кадровые решения во Львовской области, так как там не исправили ошибки, допущенные при борьбе с коронавирусной инфекцией, на которые указывало ведомство. В результате будет подано представление об увольнении ряда чиновников.

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