В серой зоне надо работать: боевой генерал оценил перспективу нового перемирия на Донбассе

Еще до того, как в Минске договорились о режиме «полного и всеобъемлющего прекращения огня» с 27 июля, включающем запрет на использование беспилотников и разведку, первый боевой украинский генерал, а ныне народный депутат Украины Михаил Забродский заявлял о важности работы в «серой» зоне.

«Можно опираться на соглашения, сидеть в своих окопах и вообще не обращать внимания на то, что происходит перед тобой. Но если ты командир и хочешь владеть ситуацией, в частности, знать об угрозах для своего личного состава, то в „серой“ зоне, безусловно, надо работать», — цитирует генерала «ВВС Украина».

По мнению генерала, «серая» зона может иметь большое влияние на ход событий — от огневых контактов и коротких боев до масштабных операций. Отметив, что позиции ВСУ и российско-оккупационных войск могут разделять как несколько десятков метров, так и километры, он добавил: «Это обуславливает повышенные требования к бдительности и к разведке. И к системе огня, потому что надо постоянно реагировать».

Михаил Забродский констатировал, что оставаться совсем без разведки на «ничейной земле» — может быть не лучшим решением.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске согласовали документ, который предусматривает запрет не только на использование беспилотников и БПЛА, но и запрещение огня, в том числе и снайперского, а также дисциплинарное наказание для нарушителей договоренностей.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ вступит в силу после подписания его представителями «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и России.



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