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Гроза и до +30: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
В субботу, 25 июля, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, однако на западе страны, а также Винницкой и Житомирской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными.
«Температура воздуха на выходных ожидается высокой. В течение дня — до + 25 + 30 градусов, на юге — до + 27 + 33 градусов. В воскресенье на западе станет прохладнее», — сообщает синоптик.
Что же касается погоды в столице, то в субботу существенные осадки не ожидаются. Разве что вечером 25 июля и в воскресенье, 26 июля, вероятен дождь с грозой. Температура воздуха — до + 26 + 29 градусов.
Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков на выходные дни, а также начало следующей недели, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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