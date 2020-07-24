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В Италии назвали дату аппеляции на приговор нацгвардейцу Маркиву
Процесс по оспариванию приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого годом ранее суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения, начнется 29 сентября 2020 года.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает, ссылаясь на свои источники, журналистка Ольга Токарюк. Виталия Маркива обвинили в смерти фоторепортера Андреа Рокелли, погибшего под обстрелом в районе Славянска в мае 2014 года.
Отмечается, что предварительно планируются два заседания — 29 сентября и 1 октября. Дело будет рассматривать суд присяжных в Милане.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», апелляцию на приговор Виталию Маркиву Украина подала еще осенью 2019 года.
После вынесения приговора судом Павии прокурор Андреа Дзанончелли был шокирован решением — сторона обвинения просила для Маркива 17 лет лишения свободы. А адвокату украинца стало плохо. Защита охарактеризовала вердикт суда присяжных как «политический и вызывающий разочарование в итальянском правосудии».10
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