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Украина

Зеленский наградил бойцов ВСУ, семерых — посмертно

14:46 24 июля 2020
Орден За мужество

Президент Украины Владимир Зеленский, недавно присвоивший звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» офицеру 24-й бригады ВСУ Тарасу Матвееву, погибшему на Донбассе, подписал указ о награждении украинских военнослужащих, в том числе и семерых павших героев.

Согласно указу, лейтенант Александр Маланчук был посмертно удостоен Ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Ордена «За мужество» III степени были удостоены шестеро погибших военнослужащих:

17 бойцов получили награду «За воинскую службу Украине» и семеро — «Защитнику Отчизны».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский присвоил звание Героя Украину комбату «Луганска-1» Сергею Губанову (посмертно).

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