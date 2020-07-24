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Зеленский наградил бойцов ВСУ, семерых — посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский, недавно присвоивший звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» офицеру 24-й бригады ВСУ Тарасу Матвееву, погибшему на Донбассе, подписал указ о награждении украинских военнослужащих, в том числе и семерых павших героев.
Согласно указу, лейтенант Александр Маланчук был посмертно удостоен Ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Ордена «За мужество» III степени были удостоены шестеро погибших военнослужащих:
- прапорщик Леонид Добрянский,
- сержант Александр Максимчук,
- солдат Евгений Сафонов,
- старший солдат Николай Сорочук,
- сержант Михаил Ткачишин,
- солдат Евгений Черных.
17 бойцов получили награду «За воинскую службу Украине» и семеро — «Защитнику Отчизны».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский присвоил звание Героя Украину комбату «Луганска-1» Сергею Губанову (посмертно).
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