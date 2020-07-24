27.65 / 27.92 31.76 / 32.31
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина создает международный формат для возвращения Крыма

15:08 24 июля 2020
Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем вопросы деоккупации Крыма. Ранее с заявлением по Крыму вступили США,

Как сообщает пресс-служба правительства, МИД финализировал концепцию создания специальной международной платформы «Крым — это Украина»: «На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный», — сказал Шмыгаль.

По его словам, новая платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации. При этом среди ключевых участников Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, а также Германию — как ключевого участника Нормандского формата. Кроме того, могут участвовать региональные партнеры, которые заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессии РФ.

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», — заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в России рассказали, какие страны хочет захватить Путин.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Том и Джозеф с женами и символическим чеком

Американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад (видео)

аlyona аlyona

В шаге от сахарного диабета: Аlyona Аlyona сбросила 10 килограммов

Самолет МАУ разбился в Иране

Катастрофа "Боинга" МАУ в Иране: что показала расшифровка "черных" ящиков

Задержание

В Каменском патрульные вдвоем не смогли «упаковать» мужчину в авто: курьезное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер