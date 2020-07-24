Украина создает международный формат для возвращения Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем вопросы деоккупации Крыма. Ранее с заявлением по Крыму вступили США,

Как сообщает пресс-служба правительства, МИД финализировал концепцию создания специальной международной платформы «Крым — это Украина»: «На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный», — сказал Шмыгаль.

По его словам, новая платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации. При этом среди ключевых участников Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, а также Германию — как ключевого участника Нормандского формата. Кроме того, могут участвовать региональные партнеры, которые заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессии РФ.

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», — заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в России рассказали, какие страны хочет захватить Путин.

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