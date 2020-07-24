Зачем Кремлю «вынужденные переселенцы» в ОРДО: Кирилл Сазонов о новом «законе» боевиков

В ОРДО приняли «закон о вынужденных переселенцах». Зачем он потребовался оккупантам? «ФАКТЫ» поинтересовались мнением политолога и жителя оккупированного Донецка.

«Это очередная попытка Кремля сфабриковать доказательства „гражданской“ войны в Украине»

Присвоением статуса «вынужденного переселенца» в ОРДО (сокращенно «ВП ДНР») будут заниматься «комиссии» при администрациях оккупантов в захваченных населенных пунктах Донетчины. Ранее этот вопрос там регулировали «указом» об учете «вынужденно перемещенных лиц», который 16 ноября 2016 года подписал покойный ныне главарь боевиков «ДНР».

По данным так называемого «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой, которые она озвучила в своем интервью KP.RU, на территории ОРДО зарегистрированы как «ВП ДНР» 7 163 человека. И первыми «вынужденными переселенцами» стали боевики, сбежавшие из освобожденных городов Донбасса в июле 2014 года. «Это прежде всего те, кто «преследуется за поддержку «ДНР»… Также участники боевых действий по защите «республики», имеющие регистрацию на подконтрольной Киеву территории. Речь идет о защитниках «ДНР», которые приехали к нам, в частности, из Славянска, Краматорска», — заявила Дарья Морозова.

Эта же категория «переселенцев» в ОРДО в первом же пункте обозначена и в «законопроекте»: боевики, «которые прибыли с территории, подконтрольной государству Украина, и члены их семей», а также иностранные наемники «из других государств и члены их семей», где им на самом угрожает уголовное преследование за незаконное участие в вооруженном конфликте в чужой стране. Станут «вынужденными переселенцами» в ОРДО и чиновники, работники силовых структур боевиков, а также рядовые спасатели — сотрудники так называемого «МЧС ДНР» с регистрацией на территории, подконтрольной Украине.

Кроме того, статус «ВП ДНР» смогут получить пленные, переданные в ОРДО по обмену, с неместной регистрацией, а также люди с регистрацией на мирной территории Украины, пожелавшие остаться в ОРДО после того, как отбыли наказание в местах лишения свободы. А вот это уж точно только усугубит криминальную обстановку на территории, где количество рабочих мест непрерывно сокращается.

Ряды «ВП ДНР» значительно пополнятся и «гражданами, пострадавшими в результате военных действий, чьи жилье на подконтрольной Украине территории полностью или частично разрушено либо временно непригодно для проживания вследствие ведения боевых действий», а также «лица, проживающие в зоне ведения боевых действий, на линии соприкосновения сторон, в буферной зоне или на территориях, находящихся под обстрелом». Краткое содержание «законопроекта» озвучил пособник оккупантов Юрий Покинтелица, бывший «народный мэр» Макеевки, до войны известный как криминальный авторитет 90-х и собаковод. При этом спикер не упомянул, нужно ли данной категории лиц для получения статуса «ВП ДНР» все же переместиться из зоны боевых действий хотя бы в тыл к оккупантам, где давно «не бомбит».

— Зачем же кремлевским марионеткам вдруг потребовалось наращивать ряды «вынужденных переселенцев» в ОРДО? — с таким вопросом «ФАКТЫ» обратились к украинскому политологу, вынужденному переселенцу из Донецка, Кириллу Сазонову.

Кирилл Сазонов

— Все разговоры о вынужденных переселенцах в ОРДО — фейк — картинка для новостей прокремлевского телевидения, — заявил Кирилл Сазонов. — Нет никаких вынужденных переселенцев в ОРДЛО, туда никто не бежит. Людей сложно заинтересовать бесправием, комендантским часом и отсутствием работы. Разве что криминалитет, который скрывается от правоохранителей. Это те же участники незаконных военизированных формирований, преследуемые законом, кстати, не только в Украине. Так что для картинки найдут фейковых беженцев от «страшной Украины», покажут по «Россия-1» сюжет об очередном «распятом мальчике в Славянске», и на этом все закончится. Это очередная попытка Кремля сфабриковать доказательства «гражданской» войны в Украине. На самом деле есть только те, кто сбежал из «Дыры».

Действительно, с собеседником трудно не согласиться: даже должность Юрия Покинтелицы, представившего «законопроект», звучит так: «председатель временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины». Ключевая фраза: «вооруженная агрессия Украины». Украины, якобы «напавшей» на свои же территории, оккупированные Россией.

Однако даже если в ОРДО всех людей с пропиской на неоккупированных территориях поголовно объявят «вынужденными переселенцами», то Украину по количеству вынужденных переселенцев, покинувших захваченные районы, оккупанты никак не догонят. По данным Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Украины, в сентябре 2019 года в Украине были почти 1,5 миллиона, взятых на учет как вынужденные переселенцы с Донбасса и из Крыма.

«Некоторые пенсионеры с регистрацией на мирной территории Украины успешно „доят“ квазиреспублики»

— А есть в ОРДО среди тех семи тысяч человек, о которых говорит «омбудсмен ДНР» Морозова, те, кто зарегистрировался как «ВП ДНР» в силу каких-то объективных уважительных причин? Например, вынужденно перебрался на неподконтрольную территорию к родственникам, нуждающимся в уходе? Или же потому, что ему самому нужен уход?

— Я знаю не очень много людей, которые с мирной территории перебрались в ОРДО действительно в силу жизненных обстоятельств, — рассказал дончанин, пожелавший остаться инкогнито. — Интересно, что одна местная жительница вынуждена была зарегистрировать как «ВП ДНР» свою собственную дочь. Девушка успела получить паспорт РФ в аннексированном Крыму, где у этой семьи есть родственники и даже какое-то жилье. Не знаю, есть ли российский паспорт у самой матери, но украинский она точно сохранила, и в Донецке она также владеет домом. Так вот, после проверки личных документов, которые в нелегитимно функционирующих донецких «вузах» боевики устраивают постоянно — ну, чтобы склонить молодежь к получению «паспорта ДНР» и паспорта РФ, — маму студентки вызвали в местный паспортный стол. Женщине велели ребенка зарегистрировать по месту ее проживания, а дочке-студентке получить — в дополнение к российскому паспорту еще и «паспорт ДНР». Очередь на получение «паспортов ДНР», напомню, растянулась уже на год вперед. Мама кинулась регистрировать дочку в принадлежащем ей в Донецке жилье, а там у нее какая-то ошибка в документах обнаружилась. В общем, не получается пока дочь прописать. В итоге девушка каждые полгода отмечается в «миграционной службе ДНР» как иностранка и оплачивает свое обучение.

А вы не знали, что граждане РФ платят за учебу в донецких «вузах»? Я имею в виду не тех, новоявленных обладателей российского паспорта, у которых на самом деле прописка в ОРДЛО, а россиян, которые приехали сюда действительно с территории РФ. В России им обучение не по карману, а в ОРДО учеба стоит для них копейки. На последних курсах они едут доучиваться в российские вузы, с которыми у ОРДО есть незаконные договоры — так называемая «аккредитация». Например, я знаю, что филологи и медики из Донецка доучиваются в Воронеже и там получают российские дипломы. О качестве обучения не скажу, просто еще не встречал ни единого выпускника, который остался бы работать в ОРДО.

— А выплачивают «ВП ДНР» какие-то «переселенческие», как на мирной территории Украины таким людям частично компенсируют аренду жилья? Ведь в своем интервью «омбудсмен ДНР» говорит о каких-то выплатах… и вообще о всеобъемлющей заботе о «ВП ДНР» — о «защитниках Новороссии» и, в частности, тех, кто прибыл в ОРДО в ходе обмена пленными.

— Что до заявления о всеобъемлющей заботе о «ВП ДНР», в частности, о вернувшихся в ОРДО по обмену пленными, то пусть это заявление останется на совести Морозовой. Освобожденных по обмену с мирной территории Украины прямиком направляют в Донецкое СИЗО, а затем они годами не могут получить даже местный «паспорт ДНР» или так называемую «адресную справку». Вы почитайте о судьбе того «ополченца» из Херсона, которого передали в ОРДО еще три года назад, в сообществе «Бандеровский плен» (сочувствующие боевикам назвали так свою группу по сбору помощи переданным в ОРДО по обмену в сети ВК). Думаю, что как раз в «бандеровском плену» у Рустама Павлюка индивидуальная зубная щетка и, пардон, трусы все же были.

Если «ВП ДНР» удается оформить какие-то документы, тогда они могут и выплаты оформить. Только, конечно, не «переселенческие» — на аренду жилья, как на мирной территории Украины. А, например, пособие матери по уходу за малолетним ребенком или по уходу за инвалидом. Но эти выплаты здесь, конечно, невелики. То есть те, кто преследуется в Украине по закону или же под влиянием антиукраинской пропаганды думает, что его будут преследовать, и поэтому прячется в ОРДО, живут в общежитиях (в общем-то, в ОРДО нет ни возможности, ни оснований предоставлять им жилье в собственность) и пребывают в постоянной нужде. Особенно, если семья утратила кормильца: некоторые женщины с детьми из освобожденного Славянска прибыли сюда уже вдовами. Они, правда, как верно подметила «омбудсмен ДНР» Морозова в своем интервью, за эти годы уже привыкли жить на грани нищеты, но зато на иждивении. Сообщники убитых боевиков им, конечно, помогают, как могут: то секонд-хенда подвезут, то костей…

Но самая удивительная для меня категория — это мнимые «вынужденные переселенцы» в ОРДО. Есть среди них немножко «мамочек» — женщин, которые приезжают к родителям на время отпуска по уходу за ребенком, чтобы, пользуясь продолжительным отпуском, дать возможность бабушкам-дедушкам с внучками понянчиться, да и сэкономить на аренде жилья на мирной территории, если у молодой семьи нет там своего жилья. А таких семей настоящих украинских вынужденных переселенцев — большинство. Но большая часть мнимых «ВП ДНР» — в первую очередь пенсионеры.

— А как пенсионеры с регистрацией на мирной территории Украины регистрируются на неподконтрольной, если они там ранее не проживали? И, главное, зачем?

— Ради получения еще одной пенсии! Если есть родня с регистрацией в ОРДО, сделать местную прописку — не проблема. Если нет родни, то находят тех местных жителей, кто на регистрации таких вот «ВП ДНР» зарабатывает. Сначала оформляют временную прописку — на полгода, затем — постоянную. Какие они называют причины для регистрации, я не знаю. Спрашивал — скрывают, говорят только, что оформились как «вынужденно перемещенные лица». А прописавшись, они идут в «пенсионный фонд ДНР» и оформляют пенсию. Оккупанты рассчитывают выплату пенсии в ОРДЛО в российских рублях по курсу 1:2, то есть это украинская пенсия, умноженная на два. И почему-то официально пенсии называются в ОРДЛО «материальной помощью». Таким образом, некоторые пенсионеры с регистрацией на мирной территории Украины успешно «доят» квазиреспублики (в ОРЛО наблюдается такое же явление) с того момента, как только оккупанты стали выплачивать эту самую «материальную помощь»!

А теперь, с получением пенсионерами ОРДЛО «карточек» так называемых «банков» квазиреспублик, пенсию может получать и любое доверенное лицо такого мнимого «переселенца», который на самом деле бывает в ОРДЛО только наездами.

То есть некоторые украинские пенсионеры смекнули, что можно получать пенсии «и там, и тут», просто сразу и пользуются этим несколько лет подряд. Так что если боевики еще и упростят эту процедуру, отработав механизм получения статуса «вынужденных переселенцев» на оккупированные территории, то надеюсь, что бюджет главного донора нашей «процветающей республики» наконец-то будет подорван и вот это вот все «процветание» наконец-то закончится. И даже самые замороченные пропагандой головы начнут звать сюда Украину.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению журналиста Дениса Казанского, включенного в группу украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе в Минске, Россия и ее боевики боятся самого факта существования полутора миллионов переселенцев с оккупированных территорий. Ведь они портят Кремлю пропагандистскую картинку.

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