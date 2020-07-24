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- 15:24 В Фонде борьбы с COVID-19 закончились деньги: на что потратили 66 миллиардов
В Фонде борьбы с COVID-19 закончились деньги: на что потратили 66 миллиардов
После недавнего заявления министра финансов Сергей Марченко о том, что Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией практически исчерпался, в правительстве сообщили об использовании всех 66 млрд гривен.
Как уточняется в сообщении на правительственном портале, сначала в фонд закладывалось 64,7 млрд гривен, позже эта сумма была увеличена до 66 млрд гривен.
«По состоянию на 24 июля 2020 года, правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год», — говорится в сообщении.
В частности 16 млрд гривен было выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Еще около 7 млрд гривен пошло на финансирования фонда по безработице. 35 млрд гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
В Кабмине напомнили, что срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального свершения 30 дней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин продлил действие адаптивного карантина до конца лета. С 1 августа по 31 августа в каждом из регионов будет устанавливаться зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности.217
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