Два нардепа и зам Ермака: СМИ назвали самых злостных нарушителей на украинских дорогах (видео)

Украинских VIPов — народных депутатов Антона Яценко (на фото) и Александра Дубинского, а также заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова — уличили в опасном лихачестве на дороге. Напомним, в июне 2020 года число жертв ДТП в Украине по сравнению с июнем 2019 года выросло на 30%.

К тому же оказалось, что нарушители не торопятся и оплачивать штрафы за превышение скорости.

В новом расследовании журналисты проекта Bihus.info проанализировали данные базы штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры видеофиксации за 50 дней их работы. По данным этой системы, у Яценко, Дубинского и Трофимова набралось 75 (!) случаев превышения скорости, из которых были оплачены только 6 штрафов.

Так, максимальная скорость, которую позволил себе нардеп Яценко, составила 169 км/ч (на Одесской трассе под Киевом). На его счету — 60 случаев превышения разрешенной скорости.

«Яценко не заплатил ни одного штрафа. Большая часть уже пошла в исполнительную службу, и когда-нибудь возможно их взыщут. Правда, с сестры, так как машина официально на ней», — прокомментировали журналисты.

Депутата Дубинского камеры «поймали» на превышении скорости 11 раз, причем в основном он делал это на полосе общественного транспорта, штраф «слуга народа» оплатил только раз.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов превысил скорость 5 раз и все время делал это на Обуховской трассе. Справедливости ради, все штрафы чиновник уже оплатил.

Напомним, на данный момент система автоматической фиксации нарушений ПДД работает пока только в столице и в Киевской области. Так, в Киеве установлено 20 камер автофиксации, а на автодорогах Киевской области — еще 30.

Фото rada.gov.ua/

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