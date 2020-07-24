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Полиция берет автодороги Украины под усиленный контроль: в МВД назвали причину
Национальная полиция объявила о начале операции «Безопасное шоссе», которая продлится до конца лета и преследует целью усиление контроля на автодорогах страны. Напомним, после взрывов в Киеве и захвата заложников в Луцке сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины приняли решение усилить патрулирование в 9 регионах Украины.
Объясняя принятое решение, глава Национальной полиции Игорь Клименко констатировал, что сейчас в Украине существенно увеличился поток транспорта, поскольку люди едут на отдых. Соответственно, увеличилось и количество ДТП.
Так, только в июле на дорогах произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан — погибли.
В настоящее время на автодорогах страны несут службу почти 400 нарядов патрульной полиции.
«Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей — в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Эти профилактические меры будут продолжаться до конца лета», — сказал Клименко.
Напомним, 12 июля в ужасной аварии под Киевом погибла супружеская пара и двое их детей, а третий попал в больницу. Суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж. на 2 месяца. Он признал свою вину.
Фото Национальной полиции Украины341
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