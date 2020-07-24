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Украина

Голосовать станет проще: ЦИК приняла важное решение

19:12 24 июля 2020
Переносные урны для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) упростила процедуру изменения избирательного адреса. Напомним, ранее стало известно, как изменить избирательный адрес онлайн.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 июля 2020 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, от избирателей не будут требовать документ, подтверждающий фактическое место проживания — в заявлении о смене избирательного адреса необходимо будет указывать лишь адрес фактического проживания, который станет новым избирательным адресом.

Ранее избирателю, отмечает УНИАН, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

Изменения вносятся в три постановления ЦИК, регулирующие изменение избирательного адреса.

Напомним, уже 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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