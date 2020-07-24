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Украина

Нарушений не увидели: суд в Киеве закрыл производство против Зеленского

20:15 24 июля 2020
Владимир Зеленский

Печерский районный суд Киева принял решение закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского — по жалобе о несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Жалобу в суд подал глава Национального агентства Александр Новиков.

Согласно решению суда, дело закрыли «в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения».

В решении подтверждается, что действие закона «О предотвращении коррупции» распространяется на президента, однако по ст. 105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Скрин постановляющей части решения суда

Напомним, украинцы, возмущенные фактом недекларирования доходов президента Зеленского, потребовали от него уйти в отставку. Соответствующая петиция на сайте главы государства набрала 25 тысяч голосов, необходимые для ее рассмотрения.

Ранее неприкосновенность президента помогла ему избежать административного штрафа за нарушение карантинного режима в Хмельницком. Тем не менее Зеленский решил заплатить штраф добровольно.

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Нарушений не увидели: суд в Киеве закрыл производство против Зеленского

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