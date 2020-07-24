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Украина

На Буковине, наиболее пострадавшей от коронавируса, возобновят работу детсады

21:06 24 июля 2020
В детском саду

На Буковине областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии детских садов с 3 августа. По словам санитарного врача области Натальи Гопко, окончательное решение об открытии дошкольных учреждений должны принять органы местного самоуправления. Напомним, в регионе насчитывается почти 5,5 тысячи инфицированных коронавирусом.

На заседании комиссии она заявила, что с 27 июля готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

На данный же момент, по оценке эпидемиологов, к открытию в регионе готовы только 30% детских учреждений.

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Детские сады в Черновицкой области были закрыты на карантин с 11 марта. 17 июня городская комиссия смягчила карантинные ограничения в Черновцах, а с 1 июля в регионе возобновили регулярные пассажирские перевозки между районами.

Напомним, ранее решение о смягчении карантинных ограничений приняли в Закарпатье, однако открывать детские сады там не решились.

Фото akchabar. kg

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