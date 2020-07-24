Не способны договариваться: Резников намекнул, что с Грызловым в ТКГ прогресса по "Минску" не будет

Представители России и т.н. самопровозглашенных «республик» на Донбассе в ТКГ в Минске недоговороспособны, и приблизить мир может только их ротация. Напомним, ранее в Киеве резко отреагировали на заявление представителя России в ТКГ Бориса Грызлова о том, что «в Украине создано еще два государства».

Такое мнение в интервью журналу «Фокус» высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, российским представителям, чтобы «выйти из этой истории с сохранением лица», нужно научиться договариваться.

«Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это (договариваться. — Авт.)… Они вообще не способны сказать „да“, „давайте попробуем“, они всегда найдут возможность сказать „нет“, обвинив в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать», — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что Украина уже провела ротацию своей части трехсторонней контактной группы, включив в состав делегации медийных лиц — внутренне перемещенных лиц.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Документ о полном всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля должна подписать «нормандская четверка».



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