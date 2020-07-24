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Украина

Танкерная эпопея в Одессе: Delfi отчаянно сопротивляется подъему

21:47 24 июля 2020
танкер Delfi

Несколько предпринятых 18 и 24 июля попыток снять аварийный танкер Delfi с «насиженного места» в акватории одесского пляжа оказались безуспешными.

После длительных приготовлений снова обнаружились «неполадки и накладки» в действиях подрядчика работ, и организаторы операции по подъему судна решили более сегодня не рисковать. Об этом сообщил Андрей Ставницер, глава компании, предоставляющей буксиры-тягачи.

«Вытекающее топливо запросто может оказаться на пляже и неприятно разочаровывать зрителей (за ходом операции с окружающих пляж скал наблюдает множество горожан. — Авт.), — прокомментировал Ставницер. — Операция не закончена, мы делаем перерыв, руководствуясь правилами охраны труда, принятыми в цивилизованном мире. Главной ценностью для нас являются человеческие жизни, а работа буксира в темноте будет слишком рискованной. Подождем…»

Ставницер отметил, что работы затянулись до вечера в связи «с отсутствием у подрядчика опыта таких операций» (?! — Авт.). Для того, чтобы приподнять судно с волнореза, буксиры должны были тянуть его стальными тросами, закрепленными на носу и корме танкера. Эти стальные канаты длиной более 300 метров очень тяжелые. Мощные буксиры не могут подойти близко к берегу — тянуть нужно на большое расстояние. К тому же — каменистое дно. Словом, много причин.

Тем временем в Одессу собрался приехать министр инфраструктуры Владислав Криклий. Что ж, возможно, танкер «испугается» высокопоставленного чиновника…

Ранее, напомним, Кабмин принял решение по танкеру на случай, если поднять его не получится.

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