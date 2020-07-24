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Адаптивный карантин в Украине в августе: что изменилось в порядке введения ограничений
Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 августа 2020 года, предусматривающее разделение регионов на четыре категории по уровню распространения COVID-19.
В соответствии с документом, регионом со значительным распространением коронавируса, который может быть отнесен к «желтой» зоне, считается регион, загруженность коек в больницах которого, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%. При загруженности больниц на уровне 75% регион относится к «красной» зоне.
Кроме того, регион может быть отнесен к «красной», «желтой» и «оранжевой» зоне в случае, если:
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования составляет более 11% (рассчитывается по формуле);
- показатель динамики роста случаев инфицирования составляет более 10% (рассчитывается по формуле).
Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.
На территории региона «красной зоны» запрещаются
Переход региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны будет осуществляться, если базовые индикаторы начинают изменяться в течение 5 дней подряд. Решение об этом будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, даже в регионе, который отнесут к «зеленой» зоне, продолжит действовать требование ношения масок или респираторов в общественных местах, а также ограничения при проведении массовых мероприятий и пассажирских перевозках.125
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