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Украина

Зеленский назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан: кто получит выплаты

2:30 25 июля 2020
Владимир Зеленский

Выполнивший за год пребывания на посту президента только пятую часть предвыборных обещаний Владимир Зеленский решил обратить внимание на социальную защиту двух категорий граждан.

Так, глава государства решил назначить пожизненные стипендии лицам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий в период Второй мировой войны с 1939 по 1945 гг.

Об этом говорится в соответствующих указах президента Украины.

«В соответствии с Указом Президента Украины от 26 ноября 2001 года № 1147 „О пожизненных государственных именных стипендиях гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность“… постановляю: Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность», — говорится в сообщении указа № 291/2020.

Также в указе приводится перечень из 15 имен и фамилий, которым будут начисляться выплаты.

В свою очередь, в указе № 292/2020 говорится о назначении 25 именных пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 — 1945 годов.

Напомним, парламент повысил стипендии детям-сиротам.

Ранее «ФАКТЫ» писали о социальной защите еще одной группы граждан — ветеранов АТО. Им государство предоставило льготы на получение образования, они могут пройти обучение в четырех вузах Украины. Участие в конкурсе могут принять лица, имеющие статус участника боевых действий. При его отсутствии, нужно подтверждение от командования и двух свидетелей об участии в боевых действиях с указанием конкретных дат и мест дислокации.

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Зеленский назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан: кто получит выплаты

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