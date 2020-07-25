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Несмотря на козни россиян: участники Sea Breeze-2020 успешно отработали стрельбу по целям (видео)

6:55 25 июля 2020
Sea Breeze-2020

В Черном море продолжаются совместные военные учения Sea Breeze — 2020. Военные уже потренировались отражать атаки скоростных маломерных плавсредств и стрелять по разным целям.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Тактическое маневрирование в строю и ордерах, обмен информацией и целеуказания между кораблями, отражение нападения скоростных маломерных плавсредств, стрельбы по береговым, морским и воздушным целям, имитация воздушного нападения на корабли и противовоздушная оборона соединения во время перехода в море — все эти элементы учений традиционно отрабатываются по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что препятствовать учениям пытались корабли ЧФ РФ, которые постоянно следили за маневрированием кораблей НАТО и закрывали районы.

Береговая охрана Пограничной службы ФСБ РФ регулярно зачитывала иностранным кораблям призыв «держаться подальше», называя воды вокруг оккупированного полуострова своими.

«Дополнительным испытанием для участников учений стали и капризы погоды. Так, ночное светопроизводство пришлось выполнять в штормовую погоду, фактически во время грозы», — рассказали в пресс-центре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одновременно с учениями в Черном море в России про приказу Путина объявили внезапную проверку войск. Кремль массово перебрасывает личный состав и технику к границам Украины, а также на территорию оккупированного Крыма. Для этого даже на время перекрывали Керченский пролив.

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