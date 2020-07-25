- 07:11 Дожди и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на последние выходные июля
- 06:55 Несмотря на противодействие кораблей РФ: участники Sea Breeze-2020 отработали стрельбу по целям
- 06:35 Полку взяточников прибыло: в Украине пересчитали "новых" коррупционеров
- 05:53 Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах
- 05:23 Вымогал 2 тыс долларов за "липовую" справку: главврач больницы на Львовщине задержан при получении взятки
- 04:55 Коронавирус установил новый "антирекорд": инфицировано 15,6 млн человек
- 04:25 «С днем рождения, Уин»: 34-летняя певица Сиара стала мамой в третий раз
- 03:45 Проверено на крысах: ученые создали первую оральную вакцину от коронавируса
- 02:55 Во Львове двухлетний ребенок отравился угарным газом
- 02:30 Зеленский назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан: кто получит выплаты
- 01:56 Спешат на "разборки" между Турцией и Грецией: авианосная группа ВМС США прибывает в Средиземное море
- 01:35 Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
Несмотря на козни россиян: участники Sea Breeze-2020 успешно отработали стрельбу по целям (видео)
В Черном море продолжаются совместные военные учения Sea Breeze — 2020. Военные уже потренировались отражать атаки скоростных маломерных плавсредств и стрелять по разным целям.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Тактическое маневрирование в строю и ордерах, обмен информацией и целеуказания между кораблями, отражение нападения скоростных маломерных плавсредств, стрельбы по береговым, морским и воздушным целям, имитация воздушного нападения на корабли и противовоздушная оборона соединения во время перехода в море — все эти элементы учений традиционно отрабатываются по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что препятствовать учениям пытались корабли ЧФ РФ, которые постоянно следили за маневрированием кораблей НАТО и закрывали районы.
Береговая охрана Пограничной службы ФСБ РФ регулярно зачитывала иностранным кораблям призыв «держаться подальше», называя воды вокруг оккупированного полуострова своими.
«Дополнительным испытанием для участников учений стали и капризы погоды. Так, ночное светопроизводство пришлось выполнять в штормовую погоду, фактически во время грозы», — рассказали в пресс-центре.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что одновременно с учениями в Черном море в России про приказу Путина объявили внезапную проверку войск. Кремль массово перебрасывает личный состав и технику к границам Украины, а также на территорию оккупированного Крыма. Для этого даже на время перекрывали Керченский пролив.11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм