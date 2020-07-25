Дожди и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на последние выходные июля

В субботу, 25 июля, погода в Украине будет контрастной — пока в большинстве областей будет преобладать сухая погода, на западе, а также в Виннице и Житомире ожидаются кратковременные грозовые дожди. Такой прогноз составили в Украинском Гидрометцентре.

В Киеве также обещают грозу, при этом столбики термометров днем будут показывать до +28 градусов.

На юге Украины по-прежнему жарко (до +31 градуса выше нуля), без осадков и маловетренно, хотя накануне на побережье Азовского моря видели настоящий смерч.

Прогноз погоды на 25 июля

В воскресенье, 26 июля, грозовые дожди захватят также Черниговскую и Сумскую области, а на морских курортах страны температура воздуха вырастет до +35 градусов. В центре страны также станет жарко — до +32 С, а на западе страны сохранится грозовая прохлада, столбики термометров будут колебаться у отметок +24-+26 градусов.

Прогноз погоды на 26 июля

В понедельник, 27 июля, грозовой фронт с территории Украины не уйдет, а в столице потеплеет до +31 градуса.

Прогноз погоды на 27 июля

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, август в Украине начнется с умеренного тепла, а постепенный рост температуры воздуха начнется с середины первой декады. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало.

Фото mv.org.ua



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