Здание киевской мэрии стало сине-желтым (фото)

Здание Киевской городской администрации вечером 24 июля 2020 года стало сине-желтым — праздничной подсветкой в столице отметили 30-летие поднятия государственного флага над зданием. Напомним, в мае в Берлине на украинском языке поблагодарили за освобождение от нацизма.

В пресс-службе мэрии напомнили, что памятное событие произошло за 13 лет до официального провозглашения независимости Украины. Флаг поднял заместитель главы Киевсовета Александр Мосиюк, а наблюдали за этим почти 200 тысяч человек со всей страны. Все они собрались на Крещатике.

Историческое видео с места событий в соцсети показала писательница Оксана Забужко.

Напомним, на прошлой неделе активисты решили порадовать патриотов Украины на оккупированной территории и запустили в небе над Донбассом флаг Украины, привязанный к желто-голубым воздушным шарам.

Фото kyivcity.gov.ua/

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