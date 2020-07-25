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Здание киевской мэрии стало сине-желтым (фото)
Здание Киевской городской администрации вечером 24 июля 2020 года стало сине-желтым — праздничной подсветкой в столице отметили 30-летие поднятия государственного флага над зданием. Напомним, в мае в Берлине на украинском языке поблагодарили за освобождение от нацизма.
В пресс-службе мэрии напомнили, что памятное событие произошло за 13 лет до официального провозглашения независимости Украины. Флаг поднял заместитель главы Киевсовета Александр Мосиюк, а наблюдали за этим почти 200 тысяч человек со всей страны. Все они собрались на Крещатике.
Историческое видео с места событий в соцсети показала писательница Оксана Забужко.
Напомним, на прошлой неделе активисты решили порадовать патриотов Украины на оккупированной территории и запустили в небе над Донбассом флаг Украины, привязанный к желто-голубым воздушным шарам.
Фото kyivcity.gov.ua/184
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