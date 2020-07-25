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Украина

Курортное Яремче засыпало градом: впечатляющее видео

9:30 25 июля 2020
Град

В Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче. Напомним, на Приазовье на днях видели смерч.

В сети появились видео и фото с места событий, свидетельствующие о том, что такого погодного сюрприза в Карпатах никто не ожидал.

Днем же град засыпал дорогу из Яремче в Делятин.

Синоптики предупреждают, что град возможен и в субботу, 25 июля. Также на Прикарпатье ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, которое будет сопровождаться грозой и дождем.

Фото typical.if.ua/

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Курортное Яремче засыпало градом: впечатляющее видео

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