В Украине за сутки почти рекордное число новых случаев COVID-19 (видео)

В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной болезни. Так, за последние сутки зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19, что является почти антирекордом. Больше было выявлено лишь 26 июня.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за сутки 611 больных выздоровели и 19 — умерли. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Ровенской (143), Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях, а также в Киеве (129).

Среди заболевших за сутки было 64 ребенка и 78 медицинских работников. 205 заболевших были госпитализированы. За прошедшие сутки было сделано 31 960 тестов на коронавирус.

Министр призвал украинцев придерживаться рекомендаций Минздрава, чтобы уменьшить риск заражения COVID-19.

Всего за весь период эпидемии в Украине официально зафиксировали 63 929 случаев инфицирования COVID-19, из них — 1590 жертв и 35 497 человек выздоровели.

Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter