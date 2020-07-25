C 27 июля Австрия будет впускать в страну только транзитных украинцев

Австрия сформировала собственный «красный список» стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19, куда включила 32 государства (среди них оказалась и Украина). Напомним, накануне в нашей стране был зарегистрирован почти новый антирекорд по количеству инфицированных.

По информации местного новостного ресурса, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран «красного списка» должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или же сдать его после въезда в течение 48 часов.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 27 июля.

В «красном списке» австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Что же касается граждан государств «красного списка», то с 27 июля они не смогут въехать в Австрию, а их въезд из стран Шенгенской зоны возможен по предъявлению отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через территорию Австрии без остановок.

Напомним, ранее МИД Украины предупредил, что перед тем, как планировать путешествие, следует проверить условия въезда в ту или иную страну — власти иностранных государств могут выдвигать дополнительные требования.

Фото topvoyager.com/

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