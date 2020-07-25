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СБУ завела дело на родственницу кремлевского узника Шумкова: активисты подозревают подвох
Служба безопасности Украины оказывает давление на семью узника Кремля Александра Шумкова. Об этом в Facebook написала активистка Наталья Вотеичкина.
«СБУ, а именно Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, открыл уголовное дело, где фигурирует тетя пленника Кремля — Людмила Шумкова», — сообщила она.
По ее словам, Людмила Шумкова работает юристом в Херсонском областном лабораторном центре Минздрава Украины и «на добровольно-принудительных началах» возглавляет тендерный комитет и готовит документы на тендер.
«Началось еще зимой — СБУ обратилось к Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ) о проверке тендеров Лабораторного центра получения услуг электроснабжения и отопления. Учитывая коллизии в законодательстве ГАСУ написало в заключении по устранению замечаний — провести торги. Но Лабораторный центр не согласился, подал в суд и выиграл суд первой инстанции», — пишет Вотеичкина.
Она добавила, что с началом эпидемии COVID-19 СБУ начала интересоваться, почему Херсонский Лабцентр закупил, по их мнению, неэффективные тесты.
«Во-первых, кто проводил экспертизу, чтобы говорить об эффективности. Во-вторых, Лабораторные центры из других областей закупали тесты там же — вопрос только к херсонскому, где юрист Шумкова была назначена уполномоченным по закупкам. Но уполномоченный ставит свою подпись на документации, которую готовит. Но не проверяет качество тестов», — пояснила активистка.
По ее мнению, СБУ не хочет возврата в Украину Александра Шумкова.
«Саша имел неосторожность в свое время сотрудничать с контрразведкой СБУ и военной прокуратурой. Из самых патриотических надежд. Но все его наработки или складывались в стол, или… Ну, кто-то очень хорошо зарабатывал на полезной информации. Контрабанда оружия, крышевание наркотрафика, аферы с квартирами. Это неполный перечень преступлений, которые совершают те, кто должен заботиться о безопасности государства», — рассказала Вотеичкина.
Она считает, что правоохранители «пытаются открытым делом… давить на Шумкову Людмилу, которая все три года активно пытается вытащить племянника».
«Я не знаю, в качестве кого по открытому делу проходит Людмила Шумкова. Но знаю, что адрес, где Людмила проживает со своей сестрой и родителями, и куда должен вернуться Саша, в материалах дела имеются. Итак, контора планирует обыск?» — спрашивает Вотеичкина.
По ее словам, она не чувствует себя в безопасности.
«В любом случае, если что-то случится с Людмилой Шумковой или с ее семьей, если что-то случится со мной и моей семьей — всю вину полностью возлагаю на Службу безопасности Украины», — пишет активистка.
Как писали «ФАКТЫ», Шумков, находясь в тюрьме, объявлял голодовку. После завершения голодовки состояние его здоровья ухудшилось — политзаключенного поместили в лечебное заведение в Тверской области России.
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