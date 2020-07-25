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«Си Бриз-2020»: в Одессу вошла эскадра кораблей НАТО (фото)

15:55 25 июля 2020
Си Бриз 2020

В субботу, 25 июля, в акваторию Одесского морского порта вошли и ошвартовались у причалов сразу пять боевых кораблей НАТОвской эскадры. Это три фрегата — испанский F101 «Альваро де Базан» (флагман соединения), турецкий F243 «Йылдирим» и румынский F222 «Регина Мария», а также два корвета — румынский «Контрадмирал Себастиан» и болгарский «Бодрый».

Все эти суда и их экипажи — участники международных морских учений «Си Бриз-2020», активная фаза которых завершилась накануне.

Из-за пандемии COVID-19 учения проходили в измененном формате — исключительно в морской фазе с привлечением авиации. В этом году в них приняли участие 2 тысячи военнослужащих из восьми стран, также задействованы 27 кораблей и 19 самолетов. От украинской стороны к учениям привлечены корабельно-катерные тактические группы ВМС ВСУ и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а также самолеты тактической авиации ВС ВСУ и вертолеты морской авиации национальных ВМС, которые взаимодействовали с патрульным противолодочным самолетом P-8 Poseidon ВМС США.

Основная задача учений (отработка по стандартам НАТО морских операций, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе) успешно выполнена, несмотря на попытки Российской Федерации помешать их проведению при помощи кораблей Черноморского флота (ЧФ). Напомним, Россия в рамках «внезапной проверки боеготовности войск» вдруг объявила о проведении своих военно-морских учений, и корабли ЧФ проходили вплотную к морским зонам практических стрельб кораблей — участников «Си Бриз-2020».

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