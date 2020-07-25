Провал, еще провал: танкер Delfi снова не удалось поднять (фото)

В субботу, 25 июля, продолжилась операция по подъему танкера Delfi. Это судно стало уже притчей во языцех, тем более после двух неудачных попыток (18 и 24 июля) по частичному подъему судна.

Однако и сегодняшняя, тщательно спланированная (как утверждают ее инициаторы) попытка убрать Delfi не увенчалась успехом: не выдержали металлические тросы, один конец которых был заведен на буксиры-тягачи, а другой прикреплен к борту танкера, в его носовой и кормовой частях. Когда буксиры «включили» мощности и попытались «сорвать» лежащее на борту судно, тросы не выдержали — сначала один, а затем и второй. На этом еще одна попытка сдвинуть танкер с «належенного» места завершилась. Хотя накануне представитель подрядной фирмы заявлял, что «корпус Delfi уже подался и даже начал двигаться: люфт составляет порядка полуметра».

Напомним, судно потерпело крушение в Одесском заливе 22 ноября прошлого года. Вытекающая из танкера нефть продолжает загрязнять море и пляж «Дельфин».

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