Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС заявили,что к провокациям готовы

Подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.

В штабе ООС заявили, что по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции на востоке Украины.

«Начиная с 00:01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и поможет предупредить возможные провокации. В то же время, украинские военнослужащие смогут обеспечить себе самозащиту, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.

«Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня с более шести лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ», — напомнили в штабе.

Военные добавили, что на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.

По информации штаба, 25 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Отметим, комментируя договоренность о прекращении огня на Донбассе, боевой украинский генерал, а ныне народный депутат Михаил Забродский заявил о важности работы в «серой» зоне.

Напомним, новые договоренности о полном прекращении огня делают Россию не стороной конфликта, а посредником в вооруженном конфликте на востоке Украины. А так называемые «ДНР» и «ЛНР» легализируются как субъекты. Так считает президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Об особенностях новых договоренностей в интервью с координатором группы «Информационное сопротивление», военным экспертом Константином Машовцом.

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