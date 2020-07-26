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Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха не превысит 30 градусов. На западе пройдут дожди с грозами.
Такой прогноз дает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 26 июля, дожди, кроме крайнего запада, захватят Хмельницкую и Житомирскую области. На юге, в центре и на востоке температура воздуха будет до 32 градусов. На западе страны сохранится грозовая прохлада, столбики термометров будут колебаться в пределах 24 — 26 градусов.
В понедельник, 27 июля, грозовой фронт с территории Украины не уйдет. Кроме западных областей, дожди с грозами ожидаются в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.
На 1−2 градуса потеплеет на севере, востоке и юге. На западе сохранится от 22 до 27 градусов.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, август в Украине начнется с умеренного тепла, в середине месяца возможны небольшие дожди.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»97
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