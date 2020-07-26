Подготовка к полному прекращению огня на Донбассе: боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ

Накануне вступления в силу режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, к которому уже начали подготовку подразделения Объединенных сил, российские оккупанты 15 раз нарушили режим тишины.

Боевики стреляли по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

По информации штаба ООС, в большинстве случаев обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты применяли минометы калибра 120 мм.

«Выполняя Минские договоренности, с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения ВСУ огонь в ответ не открывали. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней, потерь среди личного состава нет», — сообщили в штабе.

Напомним, в Минске согласовали документ, который предусматривает запрет не только на использование беспилотников и разведки, но и запрещение огня, в том числе и снайперского, а также дисциплинарное наказание для нарушителей договоренностей. В связи с этим, украинский генерал, а ныне народный депутат Михаил Забродский заявил о важности работы в «серой» зоне.

Подробно об особенностях новых договоренностей читайте в интервью с координатором группы «Информационное сопротивление», военным экспертом Константином Машовцом.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter