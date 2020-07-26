Еще 920 украинцев заразились коронавирусом

В Украине продолжают регистрировать новые случаи COVID-19. За прошедшие сутки, 25 июля, обнаружили еще 920 случаев коронавируса. 15 человек умерли.

Как следует из данных СНБО, больше всего новых случаев на Львовщине — 130. В этой области болезнь за день унесла жизни 6 человек.

В Киеве за сутки диагностировали коронавирус у 95 жителей. В Ивано-Франковской области было выявлено за прошедшие сутки 88 новых случаев, а в Ровенской — 81.

При этом в Украине за сутки зафиксировали 310 выздоровлений.

Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

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