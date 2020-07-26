В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище (фото)

С начала лета в оккупированном Крыму стремительно мелеет Чернореченское водохранилище в районе Севастополя. Обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров. На Тайганском водохранилище острова начали появляться еще в начале весны.

Жители Байдарской долины утверждают, что за последние несколько десятилетий так сильно водохранилище никогда не мелело. Также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной, передает «Крым Реалии».

По данным властей Севастополя, запас воды в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился по сравнению с прошлым годом. В критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

По информации ресурса, количество воды в Чернореченском водохранилище власти Севастополя намерены контролировать с помощью системы «Умный буй».

Российские власти полуострова пытаются решить проблему водоснабжения полуострова бурением скважин, что может привести к минерализации воды и потере урожая.



Напомним, в начале лета, чтобы улучшить водоснабжение Симферополя, российские военные проложили водовод из Тайганского водохранилища к крымской столице. Экологи и активисты считают, что к осени пересохнут как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище.





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