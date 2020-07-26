- 10:51 В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище
- 10:47 В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi
- 10:12 На Львовщине полицейский на служебном авто сбил пешехода и сбежал с места происшествия
- 10:01 Еще 920 украинцев заразились коронавирусом
- 09:37 Подготовка к полному прекращению огня на Донбассе: боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ
- 09:25 КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID-19
- 09:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:46 Доллар пробьет отметку в 28 гривен: озвучен прогноз курса валют на конец июля
- 08:19 У соперника «Шахтера» по Лиге Европы диагностировали коронавирус
- 08:07 Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста
- 08:05 «Руки стали, как у строителя»: киевлянка наладила бизнес по созданию изящных головных уборов
- 07:40 «Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»
В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище (фото)
С начала лета в оккупированном Крыму стремительно мелеет Чернореченское водохранилище в районе Севастополя. Обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров. На Тайганском водохранилище острова начали появляться еще в начале весны.
Жители Байдарской долины утверждают, что за последние несколько десятилетий так сильно водохранилище никогда не мелело. Также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной, передает «Крым Реалии».
По данным властей Севастополя, запас воды в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился по сравнению с прошлым годом. В критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.
По информации ресурса, количество воды в Чернореченском водохранилище власти Севастополя намерены контролировать с помощью системы «Умный буй».
Российские власти полуострова пытаются решить проблему водоснабжения полуострова бурением скважин, что может привести к минерализации воды и потере урожая.
Напомним, в начале лета, чтобы улучшить водоснабжение Симферополя, российские военные проложили водовод из Тайганского водохранилища к крымской столице. Экологи и активисты считают, что к осени пересохнут как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм