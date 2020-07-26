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В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 95 человек: в каких районах больше всего зараженных
За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 95 жителей. На утро 26 июля в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди заболевших 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 6 мальчиков от 3 до 14 лет.
В том числе, заболели и двое медиков.
В больницы госпитализировали 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11) районах.
Напомним, по данным на утро 26 июля в Украине подтверждены 64 849 случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что эпидемия коронавируса в Украине имеет несколько иной сценарий, чем в Европе. В отличие от европейских стран, в нашей стране фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых людей, но большее среди детей и беременных.27
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