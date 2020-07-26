Украинцев будут лечить от COVID-19 гормональным препаратом: Степанов раскрыл детали

На прошлой неделе Минздрав в очередной раз изменил протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19, внеся в него дексаметазон.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Это гормональный препарат. Очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. Он применяется исключительно в кислородозависимых состояниях, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности», — уточнил министр.

Степанов попросил украинцев не применять дексаметазон самостоятельно.

Кроме того, в новом протоколе внесли изменения относительно использования ремдесивира. Полностью исключили применение лопинавира и ритонавира.

Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина. Сейчас он будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни в условиях стационара.

Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.

Напомним, профессор Вера Казмирчук рассказала, что коронавирус можно лечить известными и не очень дорогими препаратами. А главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал цену вакцины от COVID-19, которую Украине предлагает Китай.

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