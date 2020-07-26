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В Украину идет настоящая жара: синоптик дала прогноз на новую неделю
В ближайшие дни в Украине установится жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы составит от 28 до 33 градусов, на западе местами от 22 до 27 градусов.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей к середине недели воздух прогреется до 30 — 36 градусов.
Такой прогноз составила синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части и в западных областях. Ливни могут также затронуть Винницкую и Житомирскую области. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
В Киеве в понедельник — без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до 30 градусов и даже выше.
В четверг, 30 июля, атмосферный фронт принесет с собой дожди с грозами. Температура снизится до до 22 — 26 градусов.
Напомним, в августе синоптики прогнозируют умеренное тепло и минимум дождей.166
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