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Украина

В Украину идет настоящая жара: синоптик дала прогноз на новую неделю

13:17 26 июля 2020
лето

В ближайшие дни в Украине установится жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы составит от 28 до 33 градусов, на западе местами от 22 до 27 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей к середине недели воздух прогреется до 30 — 36 градусов.

Такой прогноз составила синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части и в западных областях. Ливни могут также затронуть Винницкую и Житомирскую области. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве в понедельник — без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до 30 градусов и даже выше.

В четверг, 30 июля, атмосферный фронт принесет с собой дожди с грозами. Температура снизится до до 22 — 26 градусов.

Напомним, в августе синоптики прогнозируют умеренное тепло и минимум дождей.

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