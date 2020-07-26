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Украина

В Гослесагентстве зафиксирована вспышка коронавируса

13:37 26 июля 2020
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В центральном аппарате Гослесагентства сообщили о вспышке коронавируса среди сотрудников. За минувшие сутки в Киеве COVID-19 обнаружили у 95 жителей.

По информации главы Гослесагенства Василия Кузьовича, после подтверждения инфекции у трех работников, все сотрудники сдали ПЦР-тесты.

Наличие коронавируса выявили еще у 5 специалистов центрального аппарата Гослесагентства.

«Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания», — написал Кузьович.

Напомним, Минздрав в очередной раз изменил протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19, внеся в него дексаметазон. По информации профессора Веры Казмирчук, коронавирус можно лечить уже известными и не очень дорогими препаратами.

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