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В Гослесагентстве зафиксирована вспышка коронавируса
В центральном аппарате Гослесагентства сообщили о вспышке коронавируса среди сотрудников. За минувшие сутки в Киеве COVID-19 обнаружили у 95 жителей.
По информации главы Гослесагенства Василия Кузьовича, после подтверждения инфекции у трех работников, все сотрудники сдали ПЦР-тесты.
Наличие коронавируса выявили еще у 5 специалистов центрального аппарата Гослесагентства.
«Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания», — написал Кузьович.
Напомним, Минздрав в очередной раз изменил протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19, внеся в него дексаметазон. По информации профессора Веры Казмирчук, коронавирус можно лечить уже известными и не очень дорогими препаратами.23
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