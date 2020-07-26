27.66 / 27.86 31.88 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве рассказали, какие области лидируют по смертности от коронавируса

14:06 26 июля 2020
Коронавирус

В Украине по состоянию на 26 июля зарегистрировано 27 437 активных больных с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

«Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрированы во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в г. Киев (159,8)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 488 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за прошедшие сутки, 25 июля, обнаружили еще 920 случаев коронавируса. 15 человек умерли. Больше всего новых случаев на Львовщине — 130. В Киеве за сутки диагностировали коронавирус у 95 жителей.

291

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верующие перед Айя-Софией в Стамбуле

Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта

КПП «Еленовка»

Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»

Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и ее муж Элджей подхватили коронавирус

Водоем

Мужчина видел, как девушка тонет в Азовском море, но никого не позвал на помощь: детали шокирующей истории

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер