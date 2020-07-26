В Минздраве рассказали, какие области лидируют по смертности от коронавируса

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В Украине по состоянию на 26 июля зарегистрировано 27 437 активных больных с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
«Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрированы во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в г. Киев (159,8)», — говорится в сообщении.
В настоящее время на стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 488 пациентов.
Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине за прошедшие сутки, 25 июля, обнаружили еще 920 случаев коронавируса. 15 человек умерли. Больше всего новых случаев на Львовщине — 130. В Киеве за сутки диагностировали коронавирус у 95 жителей.291
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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